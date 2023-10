Feroz can mata a pequeña mascota

Matehuala.- Una persona de sexo masculino de la tercera edad mientras paseaba con su perrito tipo french poodle en el Parque Vicente Guerrero fue atacada por un perro callejero que se le fue encima a su mascota y el hombre al tratar de rescatarlo, también fue lesionado por el peligroso perro callejero, finalmente el perrito falleció por las lesiones que le provocó el feroz can.

A través de un video se viralizaron los hechos, donde se puede observar como una persona va caminando tranquilamente con su perrito, pero de pronto aparece un perro callejero y ataca a la mascota del hombre.

El ciudadano al ver esto, intentó rescatar a su pequeño perro, ya que el feroz can lo empieza a morder del cuello, pero debido a la gran fuerza del can, el hombre cae al suelo quien es auxiliado por otras personas que también caminaban por el Parque del Pueblo, para rescatar al cachorro del agresivo can.

De manera extraoficial se sabe que el pequeño perro falleció debido a las lesiones sufridas.

Este tipo de situaciones han causado gran controversia entre los ciudadanos, pues por un lado están los que protegen a los animales, pero por el otro hay gente que dice que hay muchos perros agresivos en las calles y que es un problema de salud pública que se debe atacar, que puede degenerar en un ataque que genere la muerte de alguna persona.