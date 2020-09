Festejan a adultos mayores de Asilo

MATEHUALA.- Debido a la pandemia del Covid-19 los asilados no podrán convivir con personas externas como en otros años, sino que la dirección del Asilo de Ancianos y personal los festejarán internamente.

La coordinadora general del Asilo de Ancianos “Padre José Navarro S.”, María Isabel Paulina Hernández, informó que hoy 28 de agosto es el Día del Adulto Mayor o abuelitos, sin embargo, este día no pasará desapercibido porque en forma modesta se festejará.

El programa es sencillo, a las ocho de la mañana todo el personal cantará las mañanitas y en seguida se servirá el desayuno porque para las once de la mañana habrá un programa musical entre ellos y el personal, algunos declamarán y otros cantarán, se busca que pasen un día ameno, sostuvo.

Para terminar el festejo con una comida, se va a servir y no será en el comedor, sino que se servirá en el jardín siempre y cuando esté bien el día; este año no habrá celebración eucarística en la capilla para no sacarlos, se tiene que cuidar a los adultos mayores, dijo la señora María Isabel.

Si alguna persona desea enviar un presente, se recibirá en la recepción ya que no está permitida la entrada hacia el interior para evitar contagios de Covid-19 con los abuelitos que son 18, los que están en registro en el Asilo de Ancianos “Padre José Navarro S.”, obra que se ejerció en el trienio del extinto alcalde Gregorio Antonino Maldonado.