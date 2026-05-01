Festejan el día del niño en las escuelas

Matehuala.- En las escuelas de nivel preescolar y primaria realizaron un cambio de actividades y celebraron el festival del día del niño realizando diversos festivales, donde hubo juegos, canciones y diferentes dinámicas.

Ante las nuevas reglas que hay en las escuelas, donde se prohíbe que coman alimentos chatarra los niños, no hubo dulces en algunas escuelas, solo comida sana, pero en otras si hubo poquitos dulces y pidieron hamburguesas y tacos, e inclusive les dieron los bolos a los niños, pero afuera de la escuela para no violar los nuevos reglamentes de la Secretaría de Educación Pública.

Los maestros mencionaron que solo se es niño una vez y la mayor parte de la vida se es adulto, por lo que es una etapa que deben de disfrutar los pequeños, por lo que no se le pueden negar los dulces a los chiquitines, se pusieron de acuerdo con padres de familia para regalarles poquitos dulces a los niños en un bolo, pero afuera de la escuela y de esta manera no violar los reglamentos.

Además de esto en algunas escuelas hicieron los sombreros locos, los peinados locos, y muchos juegos dinámicos, torneos de futbol y basquetbol e inclusive había shows de payasos y algunos maestros se vistieron de niños, así mismo algunos políticos fueron a regalar dulces a los niños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí