Fieles de la Luz del Mundo en Valles rezan por su líder encarcelado por presunto tráfico sexual

CD. VALLES.- Entre gritos desgarradores, lágrimas y convencidos de que su líder Naasón Joaquín García es inocente y que fue el diablo quien intervino para su detención en Estados Unidos, integrantes de la Luz del Mundo rezan en su templo convencidos de que en cualquier momento su "apóstol" será liberado sin cargos.

Tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos graves son parte de la denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y por el cual el Departamento de Justicia de California detuvo a Naasón Joaquín, sin embargo para sus seguidores en Valles, solo son acusaciones falsas, difamaciones que no creen, pues aseguran "el Apóstol" les ha dado otra enseñanza y Dios obrará para su liberación muy pronto y su "santificación".

Joel Rocha López, representante de la iglesia "La Luz del Mundo en la colonia Vista Hermosa, señaló que su líder mundial ha sido incriminado, pero a la iglesia eso no le afecta, por el contrario, los ha unido para estar cerca de Dios y atendiendo el llamado del Consejo de Obispos, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y la congregación en general están unidos en oración las 24 horas.

"No nos asombra ni nos asusta lo que está pasando, recientemente con su presencia en Bellas Artes, también se hizo un escándalo, somos seres humanos, tenemos sentimiento y por eso estamos orando, es cuestión de fe espiritual, Naasón Joaquín nos ha dado una enseñanza de que la vida del cristiano está llena de luchas, el ejemplo lo tenemos en el señor Jesucristo el hijo de Dios, él padeció, fue crucificado, lo sabía, tenía temor, pero él quería que se hiciera la voluntad de Dios, nosotros en la Luz del Mundo somos hijos auténticos de Dios y esto tenía que pasar, es una lucha muy fuerte, pero confiamos en que nuestro Apóstol saldrá adelante".

El representante de la Luz del Mundo, destaca que a pesar de las acusaciones que se siguen hoy contra su líder, confían en él, "no somos cien personas o doscientas, la iglesia está en sesenta países del mundo y hasta hoy la iglesia no retrocede, es una acusación fuerte, pero Dios obrará, hay un ministro de inequidad, lo dirige Satanás, esto está escrito en la Biblia, son artimañas del diablo para desestabilizar a la iglesia, pero sabemos en quién hemos creído y no nos equivocamos".

Al interior del templo llegaron uno a uno los seguidores de esta iglesia para unirse en oración, aunque todos guardaban hermetismo sobre su presencia en la iglesia y no quisieron hablar ante este medio de comunicación.