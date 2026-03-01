Firman convenio de inclusión laboral

Matehuala.- En el marco del día nacional de la inclusión laboral, la asociación Juntos AC llevó a cabo un importante evento en la UAMRA, donde se realizó la firma de un convenio de inclusión laboral en el municipio, para que las empresas apoyen en brindarle empleo a las personas con alguna discapacidad.

En este acto participaron diversas instituciones y organismos comprometidos con la generación de más oportunidades para todas y todos, entre ellos el Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ICAT, SIFIDE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Centro de Justicia para las Mujeres y Coparmex, quienes refrendaron su compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Durante la jornada se dialogó sobre la relevancia de generar espacios dignos, oportunidades reales y condiciones equitativas que permitan a las personas con discapacidad desarrollarse plenamente en el ámbito profesional.

También se contó con la asistencia de colectivos, representantes de distintas organizaciones y personas con discapacidad, quienes enriquecieron el encuentro con su participación.

Algunas personas con discapacidad que estuvieron en el evento tomaron el micrófono para reportar que a pesar de estar en pleno siglo 21 sufren de discriminación, pues al buscar trabajo al ver a una persona invidente, en una silla de ruedas con un bastón u otro tipo de discapacidad no les dan trabajo, por lo que enfrentan problemas para solventar sus gastos.