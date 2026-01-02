logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fueron niños, los primeros bebés del 2026

El primer nacimiento fue en el Hospital General de Valles

Por Redacción

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Fueron niños, los primeros bebés del 2026

CIUDAD VALLES.- Poco después de las 10 de la mañana nació el primer bebé del año en Valles, fue niño y el alumbramiento fue en el Hospital General. El segundo bebé fue una hora después en el IMSS de esta ciudad.

Cuando el reloj marcó las 10:32 de la mañana, María Celestina Martínez, de 27 años de edad dio a luz a un niño de 3.5 kilogramos y de 50 centímetros de medida en el Hospital General, convirtiéndose en el primero de los bebés en conocer el mundo, en el amanecer del año 26.

La madre es de la localidad de El Tamarindo, no obstante, su pequeño es vallense.

Menos de una hora después, Alondra Yadira Campos Flores dio a luz por cesárea a un bebé de sexo masculino en perfecta salud, convirtiéndose en el segundo bebé en adquirir la ciudadanía vallense en el albor del año nuevo.

