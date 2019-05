Fuerte suspicacia genera la nómina municipal de Valles

El presidente municipal Adrián Esper Cárdenas ha cumplido y no ha recibido sueldo, de acuerdo a la nómina oficial del mes de abril.

Sin embargo, sus flamantes asesores, como Jesús Eduardo Saldaña Villarreal, Ramón Coronado Velarde y Roxana Arnaud Miranda, reciben sueldos de 20 mil 871.90 pesos mensuales.

En contraste, modestos trabajadores como Julio César Sánchez Martínez, empleado del Taller Municipal o Dora Alicia Salazar Mayorga, asignada a la Dirección de Ecología Municipal, apenas perciben un sueldo de mil 358 pesos y dos mil 185 pesos por treinta días trabajados, respectivamente.

Con los sueldos más altos de acuerdo a su propia jerarquía se encuentra la tesorera, Laura Patricia González Alvarado, quien gana 29 mil 690, lo mismo que el secretario del Ayuntamiento, Raúl García Salazar.

-Irónicamente, poquito más que ellos, gana el hermano del líder sindical de la DAPAS, Ricardo Ballesteros Corona con un sueldo de 29 mil 825 pesos. Él está asignado al área de Servicios Municipales de Salud.

En el listado aparece gente como Francisco Germán Arcos Bautista quien gana 10 mil 990.80 pesos mensuales y que está asignado al programa "Hormiguitas" aún cuando esta actividad ya no se realiza.

Hay directores que ganan menos que sus secretarias, como la responsable de Derechos Humanos, Sandra Sierra Cervantes, quien apenas recibe nueve mil 777.50 pesos.

En contra parte, el director de Relaciones Públicas, Benito Hernández Delgado, obtiene 17 mil 311.20 pesos cuando no ha realizado ni una sola función en la Presidencia, pues desde su ingreso se encuentra incapacitado.

Un área hasta hoy desconocida Imagen y Producción tiene asignada a una empleada: Maira Patricia Hernández Reséndiz, con un sueldo de nueve mil 906.60 pesos.

Rayando en el descaro de la corrupción —por ser juez y parte— aparece con un sueldo de cinco mil 942.00 pesos, se encuentra el empleado asignado al área del Rastro Municipal, Roberto Purata González, quien es a la vez titular de Comisión Estatal para Prevenir los Riesgos Sanitarios (Coepris) de la Jurisdicción Sanitaria V y quien entres sus obligaciones sanitarias está el de revisar –precisamente– este centro de matanza y multar si hay irregularidades.

La líder sindical Narcia Pessina Gallegos no es menos en esta lista, pues recibe un sueldo de 24 mil 363 pesos, mientras que su hermano Boris Pessina Gallegos, asignado al área de Protocolo y quien descaradamente se pasa su horario de trabajo en su domicilio particular recibe por no hacer nada nueve mil 142 pesos.