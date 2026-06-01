Fuga de gas casi genera una tragedia

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Ciudad Fernández.- Una fuga de gas estuvo a punto de terminar en tragedia, tuvieron que romper el candado de un local para ingresar al negocio de alimentos donde se generaba la fuga del gas LP. El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que se atendió una llamada de auxilio de una fuga de gas en un negocio de venta de alimentos preparados.

Explicó que el auxilio se solicitaba por un fuerte olor a gas, por lo que de inmediato se desplazaron a un negocio de alimentos ubicado en la calle San Francisco.

Indico que no se tenía llave para ingresar al negocio, por lo que se tuvo que romper el candado, para cerrar el cilindro de gas.

Dijo que se evitó llegara a generarse una explosión que pudiera haber generado daños a las casas.

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Señaló que es de vital importancia que las personas no se confíen de la manguera de las que tienen malla de acero, porque en cualquier momento se puede romper y provocar una fuga de gas.