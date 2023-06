Gallardo asegura que federación cedería ejecución de obras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL). –El presidente Andrés Manuel López Obrador cederá al gobierno de San Luis Potosí la ejecución de obras que pudieran quedar pendientes de concluirse al final de su sexenio por lo que el gobierno estatal podría recibir recursos para terminarlas a fin de que no queden inconclusas para la siguiente administración presidencial.

Lo anterior lo dio a conocer el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona quien comentó que durante su última visita a la Ciudad de México y encuentro con López Obrador, quien también se reunió con diferentes gobernadores, éste se comprometió a entregar los recursos necesarios para concluir las diferentes obras que estén en riesgo de no concluirse en su totalidad.

Gallardo Cardona puntualizó que "hay una instrucción del presidente de ver las obras que no se vayan a poder concluir (para que) nos puedan mandar el dinero a los estados y nosotros ejecutarlas de manera más rápida".

De acuerdo con el gobernador, en el caso de San Luis Potosí están pendientes las obras de unos caminos en la Huasteca que suman alrededor de 400 millones de pesos, así como la renovación de dos hospitales.

Al respecto, precisó que se trata del Hospital General de Rioverde y la remodelación total del Hospital de Ciudad Valles, proyectos en los que se invertirán 450 millones de pesos, 200 en el primero y 250 en el de Valles.

Con ello, dijo Gallardo Cardona, se está esperando que pueda entregarse el recurso y hacer lo posible por ejecutar las labores antes de que concluya el sexenio.

Indicó que con esta estrategia "parece ser que es la única manera en que pudieran acabar todas las obras que traen comprometidas en todo el país".