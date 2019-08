Ganadería tardará en recuperarse de sequía

CIUDAD VALLES.-Aunque no han enfrentado sólo los embates de la sequía y han tenido apoyo del Gobierno del Estado, ganaderos de la Huasteca tardarán tres o cuatro años para recuperarse de la afectación sufrida este año, pues no sólo se trata de "vacas muertas", se trata de que no habrá vientres y la producción tardará para recuperarse, hay quienes ya perdieron todo, señaló José Luis Ramiro Galero de la Asociación Ganadera Local de Tamuín.

"Estamos en un hoyo difícil de salir, es muy crítico lo que está pasando, se han tenido incentivos del Estado, la Confederación Nacional Ganadera hará el pago de un seguro, pero realmente son mejoralitos, las pérdidas son por miles de pesos, hay compañeros que ya están quebrados, perdieron todo su hato y realmente no sabemos si quieran volver a producir; otros han perdido la mitad de su ganado, no hay vientres cargadas, no se produce nada, en el 2014 también tuvimos una sequía importante hubo mucha mortalidad de ganado y apenas a cinco años habíamos logrado salir adelante, y en esta ocasión el problema es mayor, los pastos están totalmente secos, las lagunas sin gota de agua y no hay señales de lluvia", mencionó.