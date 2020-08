Grito de Independencia será virtual en Rioverde

RIOVERDE.- El Grito de Independencia no pasará desapercibido, no habrá aglomeración de gente para evitar más contagios de Covid-19, por lo que será transmitido de manera virtual, dijo el presidente municipal Ramón Torres García.

"El Grito de Independencia es una fecha muy importante, tenemos que recordar a los héroes que nos dieron patria, a los que nos dieron la independencia", mencionó el edil.

Añadió el alcalde que, no debe de pasar desapercibido, "con esta emergencia tenemos que buscar la manera de no aglomerar a la gente, se buscará una estrategia para que se realice el tradicional Grito de Independencia, probablemente va a ser virtual, sería transmitido en los diversos medios de comunicación, la idea es no aglomerar gente".

Precisó que no se va a gastar en brindis, ni en grupos y por ende será un ahorro, aunque se desconoce cuánto recurso se aplicará, pero lo importante de no dar el Grito no se generan más contagios, se evitará la aglomeración de gente y los posibles contagios, reiteró el alcalde.