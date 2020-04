Guías impresas, alternativa para que alumnos estudien en casa ante contingencia

XILITLA. Para los profesores de educación indígena la actual situación causada por el brote de Covid-19, ha generado que busquen alternativas para que sus alumnos se mantengan al corriente del ciclo escolar y no se muevan de un lado a otro.

Y es que en muchas comunidades no todas las familias cuentan con una televisión, y es por ello que deben buscar la forma para que estén al corriente, profesores han realizado el fotocopiado de guías las cuales son costeadas por ellos mismos, "cobrarles a los padres en este momento, no se puede hacer, ya que algunos de ellos dependían de un trabajo en estado, y actualmente no tienen solvencia económica".

Indicaron los profesores que ante esta contingencia sanitaria deben buscar acciones que motiven a los estudiantes el realizar las tareas, aunque no estén en el interior de las aulas, "tampoco es fácil que se siente a los niños a tomar clases frente al televisor, cuando quisieran estar viendo caricaturas, entonces debemos buscar acciones alternas", indicó.

Las guías impresas se han vuelto el material más fácil para lograr que los alumnos se interesen en continuar las clases desde sus casas, aunque el costo deba ser absorbido por el profesor, sin embargo, en tanto se reinicia el ciclo escolar ésta será una de las formas para que se continúe con el avance.