Habrá escasa producción de cítricos por falta de lluvias en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Poca producción habrá para los productores citrícolas de la región por la falta de lluvias, habrá menos fruta y frutas pequeñas, si es que se dan, el precio estará castigado porque será fruta pequeña, será un año complicado, señaló Ricardo Ortiz Azuara, dirigente de Productores de Cítricos de la Huasteca.

Dijo que los cítricos florecen a finales de febrero y principios de marzo y en este periodo no hubo lluvia y en el periodo de junio a septiembre que es la época de crecimiento de la fruta, pero tampoco creció.

"En la región Huasteca hay entre 12 y 13 mil productores y alrededor de 35 mil hectáreas, pero yo creo que debe haber sólo 24 mil hectáreas.

"Este año hay menos naranja y menos mandarina, Coxcatlán que es el que tiene más producción estará castigado, al igual que San Luis Potosí, otros estados como Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León que son también productores fuertes están afectados por la sequía.

Este año habrá menos fruta y fruta pequeña, es un panorama bastante complicado para los productores porque al vender fruta más pequeña te castigan en el precio y habrá menos fruta, la producción bajará hasta en un 50 por ciento.

Aunque la ventaja será para quienes sí lograron producir porque la oferta va a ser menor y el precio será mejor.

Algo que tampoco ayuda es que el precio del jugo concentrado tampoco está tan bueno, la industria no podrá pagar tan buenos precios, aunque quiera porque el jugo no lo venderán tan caro y a fin de cuenta Florida, Brasil y otros países siguen produciendo jugo y hay cierto estándar que no permite que el jugo esté a muy alto precio.

Entonces la fruta chica se tendría que ir a industria u no tendría tan buen precio y vender poca fruta al productor va a repercutir en su economía.