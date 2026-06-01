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Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX

Por Redacción

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Hallan en Tamasopo a mujer desaparecida en la CDMX
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      CIUDAD VALLES.- Encuentra el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros a una mujer salvadoreña que tenía ficha de desaparecida en Valles, desde hacía días. 

      Hubo un reporte esta semana sobre el cuerpo de una mujer, encontrado sobre la carretera libre a Tamasopo y, después de verificar rasgos del cadáver, se pudo concluir que se trataba de una joven que tenía ficha de desaparecida de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lugar donde vive parte de su familia. 

      La joven se llamaba María Suyapa Flores Calderón y era originaria de la República de El Salvador, desde donde viajará su madre para reconocerle y poder tramitar todos los papeleos resultantes del deceso. 

      Ella desapareció el jueves 21 de mayo de 2026, en la colonia Lomas de San José, en este municipio, donde habría residido en los últimos meses.

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