Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Estado

Hasta el lunes reanudan servicios en el Ayuntamiento

Por Carmen Hernández

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Hasta el lunes reanudan servicios en el Ayuntamiento

Ciudad Fernández.- Burócratas municipales continúan de vacaciones hasta el próximo lunes por lo que no habrá servicio en el Ayuntamiento solo guardias en algunos departamentos. 

El servicio de recolección de basura, se reanudará este día, según las rutas establecidas y en el horario correspondiente.  

Sin embargo, no habrá atención en el Palacio Municipal, por lo que se le pide a la población reagendar sus actividades programadas para el lunes y evitar gastar en el traslado a la presidencia municipal, solo en casos que fuera alguna emergencia se atendería. 

El horario laboral en la Presidencia Municipal es de 8 de la mañana a las 3 de la tarde.

Ven riesgos en ingenios
Ven riesgos en ingenios

Ven riesgos en ingenios

SLP

Samuel Moreno

Protección Civil estatal registra alertas por malas condiciones laborales

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora
Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

SLP

Jesús Vázquez

Ante incidentes por detonaciones, se busca prevenir accidentes

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil
Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

SLP

Redacción

Aseguran regidores que su salario no aumentó

Tiene alta demanda ropa interior
Tiene alta demanda ropa interior

Tiene alta demanda ropa interior

SLP

Jesús Vázquez