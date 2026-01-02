Hasta el lunes reanudan servicios en el Ayuntamiento

Ciudad Fernández.- Burócratas municipales continúan de vacaciones hasta el próximo lunes por lo que no habrá servicio en el Ayuntamiento solo guardias en algunos departamentos.

El servicio de recolección de basura, se reanudará este día, según las rutas establecidas y en el horario correspondiente.

Sin embargo, no habrá atención en el Palacio Municipal, por lo que se le pide a la población reagendar sus actividades programadas para el lunes y evitar gastar en el traslado a la presidencia municipal, solo en casos que fuera alguna emergencia se atendería.

El horario laboral en la Presidencia Municipal es de 8 de la mañana a las 3 de la tarde.

