He gastado menos en publicidad que otros aspirantes: P. Dothé

CIUDAD VALLES. -Luego de que ha aparecido promoción de su aspiración a la gubernatura del estado por Morena en el portal El Gato Político, de tendencia completamente a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que es un portal de alcance nacional con 1.3 millones de seguidores, Primo Dothé Mata dijo que los de ese portal son "compañeros de lucha" y que, aunque sí tiene pautas publicitarias con ellos, él asegura que es el que menos ha gastado en publicidad de los 13 aspirantes.

Aseguró también que no tiene la preferencia del presidente AMLO y que dentro de Morena no manda el mandatario, sino la militancia, agregando que no hablaría mal de los otros aspirantes, aunque la nominación debe quedar con un militante de Morena.

Enfatizó que no hay precandidatos todavía porque está en ciernes el proceso para sacar a los precandidatos y que una vez que sea ungido mediante encuesta uno de ellos no se le nombrará candidato sino "representante estatal en defensa de la Cuarta Transformación".