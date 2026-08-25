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RIOVERDE.- Un hombre cae de su propia altura y se fractura la pierna derecha, en el tobillo, además de otras lesiones que sufrió, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Personal de la dirección de Protección Civil Municipal acudió al llamado de auxilio que se recibió, del hombre que se fracturó el tobillo al caer.

Al arribar a la calle Hidalgo y 5 de Mayo, confirmaron que el hombre de 51 años sufrió una severa lesión.

El hombre sufrió una fractura en su pierna derecha, en el tobillo, al caer y no protegerse en su caída, además de otros golpes.

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El lesionado fue trasladado al Hospital del IMSS Bienestar, donde se informó que tardará muchos días en sanar de las lesiones sufridas.