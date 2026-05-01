Hombre sufre infarto y logra sobrevivir

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre mientras caminaba por una calle sufrió un infarto, fue auxiliado y reanimado, luego trasladado de emergencia a una clínica particular, pero logró sobrevivir gracias a la oportuna ayuda que recibió.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando un hombre transitaban por la calle Moctezuma y canal principal, de pronto se sintió mal, ya que sufrió un infarto y cayó al piso, quedando inerme.

Vecinos que se percataron de la caída del hombre solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, debido a las malas condiciones en que se encontraba y tirado en el piso.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, reanimándolo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de estabilizarlo, fue trasladado a recibir atención a una clínica privada para su atención especializada, quien permanece en observación en la clínica.