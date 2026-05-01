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Hombre sufre infarto y logra sobrevivir

Por Carmen Hernández

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Hombre sufre infarto y logra sobrevivir

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre mientras caminaba por una calle sufrió un infarto, fue auxiliado y reanimado, luego trasladado de emergencia a una clínica particular, pero logró sobrevivir gracias a la oportuna ayuda que recibió.  

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando un hombre transitaban por la calle Moctezuma y canal principal, de pronto se sintió mal, ya que sufrió un infarto y cayó al piso, quedando inerme. 

Vecinos que se percataron de la caída del hombre solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, debido a las malas condiciones en que se encontraba y tirado en el piso.  

Al lugar acudió personal de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, reanimándolo. 

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Luego de estabilizarlo, fue trasladado a recibir atención a una clínica privada para su atención especializada, quien permanece en observación en la clínica. 

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