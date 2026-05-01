Homologación no alcanzó a todos los polis

CIUDAD VALLES.- Descontento en la base policial, debido a que afirman que la homologación solamente llegó a los de reciente ingreso.

Un grupo de policías se inconformó debido a que la homologación prometida a partir de enero y que se vio reflejada en esta segunda quincena de abril solamente contempló a elementos de nuevo ingreso y algunos otros con sueldos menores a 14 mil pesos mensuales, sin embargo, no tocó a todos.

La homologación responde a una iniciativa del Gobierno que el Congreso votó a favor, en la que los policías municipales de las 59 localidades deberían ganar 14 mil pesos como mínimo.

Luego de una espera de cuatro meses, todavía quedan elementos por debajo de ese sueldo que no vieron incrementados sus emolumentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí