Hospital Regional sólo dispone de 8 ventiladores

RIOVERDE.- El Hospital Regional de Rioverde sólo dispone de 8 ventiladores mecánicos, los que necesitan pacientes con Covid-19 así como para bebés prematuros, aunque los adultos mayores son los más golpeados por la pandemia, señaló el director Hernán Rodríguez Pecina.

Reiteró el director que, es un hecho que en las próximas semanas se va a entrar en una etapa crítica en la Zona Media, van a llegar más pacientes que requerirán de hospitalización y hasta ventilación mecánica.

En el Hospital Regional de Rioverde, no sólo se atiende a pacientes con Covid-19, sino también a niños prematuros que también necesitan un ventilador mecánico.

"No sé si los 8 ventiladores son suficientes, no sabemos con certeza en cuántos casos se van a necesitar, ningún hospital sabe con certeza cuántos casos se registrarán", subrayó Rodríguez Pecina.

Lo ideal no es colocar 100 cámaras, la solución es no llegar a un hospital, la meta es no requerir una atención hospitalaria. "Se sigue insistiendo a la población en utilizar el cubrebocas, las defunciones son en mayores de 60 años de edad, no tenemos pacientes jóvenes, la pandemia ha golpeado a los pacientes de la tercera edad, principalmente", puntualizó el director del nosocomio.