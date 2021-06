Hubo tráfico de influencias para sacar despensas

CIUDAD VALLES.- Hoy por la mañana, el Partido Verde Ecologista de México, que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia, que abandera al candidato a la Presidencia Municipal, David Medina Salazar envió un comunicado en el que da a conocer un posible caso de tráfico de influencias, puesto que el Agente del Ministerio Público, Rubén Balleza Chávez, que llegó a abrir las puertas de la empresa donde estaban resguardadas cientos de despensas luego de la diligencia inicial de cateo, sería pariente del candidato a regidor plurinominal del PRD, en la planilla de Marco Antonio Guillén Rivera y actual regidor, Serafín Castillo Chávez.

Como sabe el lector, ayer en la tarde noche, cuatro policías de investigación y su comandante, acompañados de tres abogados de la empresa Tramonti, propiedad de David Medina Salazar, realizaron un cateo en este local, ubicado en el ejido San Felipe que inició a las siete y terminó a las nueve y media de la noche, como producto de una denuncia hecha por la representación legal de Sí por San Luis el pasado jueves en la noche.

Después de esta última hora, el MP, Rubén Balleza Chávez llegó junto a otra MP a abrir el inmueble, a pesar de la vehemente negativa de las licenciadas que afirmaban que en la orden de cateo solamente estaban nombradas por el juez las personas que habían hecho la diligencia poco antes.

A pesar de ello, el MP ordenó romper una cadena y contra la voluntad de una de las abogadas que gritaba a voz en cuello la orden nueva para volver a abrir, el licenciado pudo ingresar.

Las abogadas de Medina pidieron apoyo de elementos de la Guardia Nacional, puesto que el MP era apoyado por policías Estatales y Municipales y aún así, se realizó una nueva diligencia en la que se intentó meter un camión para transportar las despensas a la Fiscalía General, cosa que no se logró porque el chofer decidió no hacer ese traslado y, en su defecto, las camionetas pick up se llevaron los perecederos.

El Partido Verde advierte que procederá legalmente sobre el conflicto de intereses que pudiera haber, presumiendo que el MP podría haber sido parcial en su actuar ya que sus acciones habrían sido a favor de Sí por San Luis, que postula a su supuesto pariente.