Ignora alcalde la deuda por laudos aborales

Villa de Guadalupe.- Una vez más el alcalde de este municipio desconoce lo que sucede en su gobierno municipal.

No sabe nada del asunto de los laudos laborales que enfrenta y menos las cantidades que exigen los extrabajadores.

El alcalde Juan López Blanco, mejor conocido como "El amigo del pueblo" y que por tercera ocasión gobierna a su municipio no sabe de las demandas que enfrenta por laudo laborales y dice que lo desconoce y que menos sabe el monto porque "no está empapado en ello".

"Están por ahí unos laudos laborales, no he recibido ninguna notificación, pero no sé ni a cuánto ascienden, pero espero que esto se arregle para que no haya problemas", concluyó.