Inician los bomberos año nuevo de fuego

Matehuala.- Elementos de Bomberos durante la madrugada del primero de enero estuvieron trabajando arduamente atendiendo varios incendios provocados por pólvora que fue quemada en diferentes puntos de la ciudad, fueron diez los incendios los que lograron apagar donde no hubo personas lesionadas.

Apenas sonaron las 12 de la noche para comenzar el primero de enero y los elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaban el nuevo año con mucho trabajo para atender incendios que eran provocados por la quema de cuetes, fue una noche de arduo trabajo pues apenas controlaban uno, e inmediatamente tenían que ir a otro lugar, donde incluso las distancias eran muy largas.

Aunque fueron un total de diez incendios, los más grandes fueron dos, en uno se quemó un enorme árbol en la calle Xicoténcatl y el otro incendio fue en el Grasero, el de la calle de Xicoténcatl, donde un pino de gran tamaño se incendió debido a que un cuete le cayó directamente en sus ramas secas rápidamente el fuego inició quemando todo el árbol, pero los bomberos llegaron y como pudieron empezaron a controlar el fuego para que no llegara a dañar a los vecinos del lugar.

El grasero también se incendió, este lugar ubicado en la calle Lerdo de Tejada debido que está lleno de basura que gente arroja y debido a toda la hierba seca que hay, rápidamente se extendió el fuego por todo el terreno que es muy amplio.

Los bomberos llegaron rápidamente y estuvieron trabajando mucho tempo en este lugar para poder controlar el fuego hasta sofocarlo.

Pero mientras un grupo de bomberos se encontraba apagando el fuego del grasero otros seguían trabajando en diferentes lugares, ya que durante toda la madrugada estuvieron trabajando, todos los incendios fueron provocados por la quema de cuetes.