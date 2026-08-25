Inician semestre en el Tecnológico de Matehuala

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Matehuala.- Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del periodo escolar agosto-diciembre 2026 en el Instituto Tecnológico de Matehuala, con la participación de estudiantes, docentes, personal administrativo, autoridades educativas e invitados especiales.

La ceremonia inició con los Honores a la Bandera, encabezados por la escolta y Banda de Guerra de la institución, así como con la entonación del Himno Nacional Mexicano, reafirmando entre la comunidad estudiantil los valores cívicos de identidad, libertad, soberanía y solidaridad.

En su intervención, el director de la institución educativa José Luis Lorenzo Bernal Robledo, dirigió un mensaje a la comunidad tecnológica, mientras que el presidente municipal ofreció palabras de bienvenida a las y los estudiantes que comienzan un nuevo periodo de formación profesional.

Posteriormente, Roberto González Gutiérrez, de la Unidad Regional de Servicios Educativos Zona Altiplano realizó el acto protocolario para dar formalidad a la inauguración del periodo agosto-diciembre 2026.

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El Tecnológico de Matehuala refrenda su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, la calidad de sus programas académicos y el fortalecimiento de una comunidad tecnológica comprometida con el desarrollo profesional y social de la región.