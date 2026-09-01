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Iniciarán pago de becas Bienestar

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Iniciarán pago de becas Bienestar
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      CIUDAD VALLES.- Comenzarán los pagos de las becas de Bienestar este martes 1 de septiembre, de acuerdo con la calendarización federal.

      Las becas que se estarán entregando en el Banco del Bienestar, en la única sede de Lomas del Yuejat y en los bancos comerciales habituales serán a los beneficiarios de los programas de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

      Este martes 1 de septiembre pagarán a los que tengan la A como letra inicial en su primer apellido; el miércoles 2 pagarán a los de la B y durante jueves y viernes pagarán a los de la letra C.

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