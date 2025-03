Inició el operativo Cuaresma

CIUDAD VALLES.- El pasado viernes comenzó el Operativo Cuaresma, y la primera recomendación es que se cocine el mismo día que se compra todo tipo de pescado y marisco.

Edwin Contreras Sánchez, director operativo de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) refirió que por el momento no ha habido clausuras ni en lugares de venta de pescado y mariscos, ni tampoco en balnearios o piscinas, sitios de interés en esta temporada de Semana Santa.

La recomendación más importante es no volver a congelar el pescado o el marisco, sino que una vez descongelado el producto, hay que cocinarlo en el mismo día. Pidió tener cuidado en la compra de pescado, solamente en lugares establecidos y verificar si los ojos de los fiambres no estén opacos o sanguinolentos, además de que las escamas deben estar en su lugar y no desprendidas