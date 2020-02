Instalan lámparas LED en zonas urbana y rural

CIUDAD VALLES.- El 83 por ciento de las lámparas han sido colocadas, sólo falta cubrir los ejidos detrás del Ingenio, la zona de El Pujal y dos ejidos cercanos a la zona tének, de acuerdo con Alberto Machuca Flores, director de Obras Públicas.

El funcionario explicó que ha puesto por encima de 10 mil lámparas de 12 mil que tiene que colocar en el resto del municipio y que se trata de zonas rurales alejadas, como los ejidos que terminan por el camino a Chantol y los ejidos salpicados en la delegación de El Pujal.

Aunque presumió que toda la Cordillera Tének se encuentra cubierta (tiene una población de ocho ejidos y de 17 mil personas), los ejidos adyacentes de la zona de San Miguel se quedaron todavía pendientes.

Comentó que no tiene fecha todavía para darle cobertura a estos lugares, pero que es la única parte que falta de todo el municipio y explicó que en algunas colonias hay algunas lámparas que no se han puesto, pero es porque no hay infraestructura para ello y eso pertenece a un segundo plan de iluminación que comenzará, terminando la sustitución que están haciendo.