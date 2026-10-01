Intentan defraudar a deudores de Crédito a la Palabra

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CIUDAD VALLES.- Defraudadores intentan engañar a deudores del programa Crédito a la Palabra, cobrándoles por medios electrónicos, sin embargo, solamente se debe y se puede pagar en las ventanillas de Financiera del Bienestar (FB)

A los deudores de Crédito a la Palabra o Tandas del Bienestar les han contactado personas que han obtenido datos sobre la deuda pendiente, cobrándoles su compromiso (adquirido en 2020), por ejemplo y la directora de la oficina, Juana María García Sánchez especificó que la única manera de pagar estos créditos es en la ventanilla de la oficina de FB, ubicada en La Colmena.

El método de los defraudadores es pedirles parte de la deuda con la promesa de condonación del préstamo y que hagan el depósito en tiendas comerciales.

Dijo que los que estén interesados en pagar pueden acudir a la oficina de FB, para planear el plan de abono mensual y refirió que no hay intereses por haber dejado de regresar el dinero prestado hace seis años.

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