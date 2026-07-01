Investigan fraude a la clínica de la Juárez

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CIUDAD VALLES.- Denuncia la presidenta del Comité de Contraloría del Comité de Salud de Bienestar (Cosabi) de la clínica de la colonia Juárez que los ciudadanos escogidos para hacer las obras se gastaron 47 mil pesos de dinero público y no los devolvieron.

Héctor Manuel Lárraga Martínez, presidente del Cosabi de la Juárez y la tesorera, Catalina Sagahón Aguilar se gastaron 47 mil pesos del 1 millón 200 mil pesos que llegaron a esa clínica dentro de ese programa y no lo han pagado.

Por eso mismo, María Angélica Padilla González, contralora del Cosabi de la Juárez denunció ante la Fiscalía General del Estado a los dos funcionarios ciudadanos a través de la carpeta 262/2026 por el delito de fraude y los que resulten.

Aunque es una cantidad que podría considerarse pequeña, relativamente hablando, Héctor Manuel Lárraga no pintó, pero sí cobró por el trabajo de pintura de la clínica y, con un monto de 26 mil pesos deberían haber arreglado los aires acondicionados de la sala común de la clínica de la colonia Juárez que, funcionan parcialmente.

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