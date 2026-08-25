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Investigan presunto abuso policiaco

En redes sociales desvirtúan el trabajo de los agentes, dice jefe policiaco

Por Redacción

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Investigan presunto abuso policiaco
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      Matehuala.- Aunque oficialmente no existe una denuncia formal ante las dependencias correspondientes, el director de la Policía Municipal Jesús Manuel Vázquez, ya realiza las respectivas investigaciones para determinar si hubo mala actuación de los oficiales durante la detención de una ciudadana, que ha sido difundida en redes sociales.

      La actuación policial fue desvirtuada y difundida en una plataforma digital no acreditada y fuera de contexto, dijo. 

      De acuerdo al informe policial se procedió a la detención de una mujer que tripulaba una motocicleta por burlar los cordones de restricción, en un área de riesgo donde laboraba personal de CFE en la calle Roble y Boulevard Turístico, arriesgando su integridad y la de los trabajadores.

      Los agentes que mantenían el abanderamiento les indicaron que no había paso, sin embargo, la conductora de la motocicleta no acató las indicaciones y cruzó la zona junto a su acompañante, lanzando insultos contra los policías y enseguida emprendieron la huida hacia la colonia 22 de Mayo a exceso de velocidad.

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      Los oficiales les dieron alcance en Lerdo de Tejada y Yugoslavia. 

      Sin embargo, dichas personas desvirtuaron la información y difundieron un video y fotos de la detención, pero solo a conveniencia de quienes grababan para denigrar el trabajo de los agentes, sin realizar la respectiva denuncia ante la Dirección o en su defecto ante la Fiscalía.

      Manuel Vázquez, hace un llamado a la ciudadanía para que aplique la cultura de la denuncia ante las instancias correspondientes si sienten que fueron violados sus derechos y de esta manera poder actuar con veracidad y equidad.

       según la circunstancia y actuación policial.

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