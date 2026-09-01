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Invita ICAT a curso de jabones terapéuticos

Por Carmen Hernández

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Invita ICAT a curso de jabones terapéuticos
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      RIOVERDE.- Todo listo para arrancar el curso de elaboración de jabones terapéuticos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) en el que ya están inscritas varis personas.

       Matilde Noyola Correa dio a conocer que se tiene programado un abanico de talleres para la población en general, para que puedan aprender un oficio mediante el cual podrán obtener un empleo o iniciar su propio negocio. El primero que iniciará será el curso de jabones terapéuticos, los requisitos para los interesados para realizarlo son copia del INE, Curp, al término del curso se les entrega una constancia de estudios de validez oficial, con la cual los interesados pueden obtener un empleo en mejores condiciones o incluso poner en marcha un negocio propio.  

      Las personas interesadas en aprender el oficio pueden solicitar mayor información en las oficinas del Icat, el objetivo es que aprendan un oficio y emprendan su propio negocio con los conocimientos adecuados.

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