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Invitan a feria artesanal

Por Carmen Hernández

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a feria artesanal

RIOVERDE.- Se instalan puestos que se dedican a la venta de artesanías,  en la Plaza Fundadores.  

Mari Mancilla, una de las comerciantes participantes, dio a conocer que tiene años dedicándose a la elaboración de bisutería. 

Hizo hincapié que ya se instalaron en la Plaza Principal los puestos que se dedican a la venta de bisutería, blusas, huaraches y llaveros.  

Señaló que lo que más se vende son los recuerdos de Rioverde, los que llevan a sus familiares y amigos. 

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Puntualizó que el próximo domingo se estarán retirando los puestos, por lo que se les invita a la población, para que acudan y compren los detallitos, que podrán obsequiar a sus seres queridos.

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