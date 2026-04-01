Invitan a feria artesanal

RIOVERDE.- Se instalan puestos que se dedican a la venta de artesanías, en la Plaza Fundadores.

Mari Mancilla, una de las comerciantes participantes, dio a conocer que tiene años dedicándose a la elaboración de bisutería.

Hizo hincapié que ya se instalaron en la Plaza Principal los puestos que se dedican a la venta de bisutería, blusas, huaraches y llaveros.

Señaló que lo que más se vende son los recuerdos de Rioverde, los que llevan a sus familiares y amigos.

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Puntualizó que el próximo domingo se estarán retirando los puestos, por lo que se les invita a la población, para que acudan y compren los detallitos, que podrán obsequiar a sus seres queridos.