Invitan a misa en honor de las madres ausentes

MATEHUALA.- La madre es el ser más sublime de la tierra y por lo tanto hay mucha gratitud hacia ellas.

Con motivo de que mañana, viernes 10 de Mayo se celebra el Día de la Madre, la Diócesis de Matehuala, a través de su obispo, Margarito Salazar Cárdenas, está invitando a todas las mamás para que asistan a la santa misa que se celebrará en su honor por vez primera.

La celebración eucarística se efectuará en la Santa Iglesia Catedral en punto de las 12:30 horas del mediodía. "Estamos convocando a todas las mamás y abuelitas para que mañana se den cita en la misa en donde oraremos por las que ya no están con nosotros; también hay que recordarlas, no porque estén muertas ya nos olvidamos de ellas. Se adelantaron, sin embargo, viven en el corazón de quienes ya no las tienen", señaló el prelado.

Pidió a hijos, hijas y nietos que lleven a sus mamás y a sus abuelitas al oficio religioso, "porque queremos que asista el mayor número de mamás y por eso mismo los sacerdotes de la Diócesis de Matehuala estamos invitando para mañana viernes 10 de mayo", concluyó.