Invitan al segundo Festival de Danzas

Matehuala.- Este domingo con la celebración del día del danzante, se celebrará el Segundo Festival del Danzante con la participación de grupos de varias entidades, que presentarán danzas típicas de sus comunidades, evento a realizarse en el Parque del Pueblo.

A las 11 de la mañana se reunirán más de 30 grupos de danzantes en el Parque del Pueblo, que van a estar recorriendo las principales calles de la ciudad iniciando desde Altamirano, Juárez, Terán Celso N. Ramos Morelos e Hidalgo, exhortan a la población que estén al pendiente para que puedan ver este gran desfile de danzas.

Jesús Torres Arias dijo que ya confirmaron su participación 38 grupos de danzas, de las cuales solo 9 son de Matehuala, pues llegarán grupos de danza de Zacatecas, Saltillo, por primera vez una de apaches, danza de caballito, danza de capa y muchas danzas tradicionales de comunidades de otros estados de la República, que quieren participar en el segundo festival de danzantes, pero también muchas de los diferentes municipios del estado como Mexquitic de Carmona, Villa de Guadalupe, Moctezuma y de San Luis Potosí.

Comentó que en el Parque del Pueblo harán una bendición de estandartes, luego saldrán en procesión por las calles hasta llegar a la Catedral y se harán presentaciones de danzas en la Plaza Juárez para que toda la población acuda a ver este gran espectáculo.

Se exhorta a la población que pueda les done agua, refrescos, los cuales pueden llevar a la Plaza Juárez, también habrá un módulo para alimentar a los danzantes.