Invitan al tradicional Víacrucis Viviente

MATEHUALA.- Como ya es tradición el barrio del Niño Jesús invitó a la población católica de Matehuala y de la región a acudir al tradicional Viacrucis Viviente que año con año realizan, el cual será el viernes santo a partir de las 11 de la mañana en el cual recorren las principales calles del barrio.

Este evento religioso ya tiene más de cincuenta años realizándose y aunque quienes iniciaron esta tradición ya no se encuentran en este mundo, sus hijos y nietos y demás personas de este barrio han continuado con esta actividad en la que realizan un viacrucis que sea lo más realista posible.

Durante este evento se caracterizan de Jesucristo, los apóstoles, María y soldados romanos.

En la representación tratarán de hacer lo más real posible lo que es la Pasión de Cristo, quien interpreta a Jesucristo inclusive camina descalzo sin importar lo caliente del pavimento, o lesionarse, y carga una enorme Cruz de Madera, este es un evento para que la gente reflexione sobre lo que sufrió el Creador,

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Cabe hacer mención que el jueves a las ocho de la noche llevarán a cabo la representación de la Última Cena y la aprehensión de Jesús, y el sábado cuatro de abril a las siete de la tarde tendrán la Misa del Fuego Nuevo, y el domingo a medio día la Misa de Resurrección de Jesucristo, por lo que se exhorta a acudir al barrio del Niño Jesús para continuar con estas tradiciones cristianas.