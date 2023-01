Isabel Gutiérrez se juega cargo por una obra

CIUDAD VALLES.- José Isabel Gutiérrez Zúñiga, representante de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) puso en prenda su trabajo si en 15 días no comienzan los trabajos de construcción de los baños que pertenecen a un paquete de obras que inauguró en la escuela Club 20-30 el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo el 23 de agosto. Las mamás dijeron que no se retirarán de la URSEHN ni desbloquearán la escuela si no aparece Torres Cedillo a dar la cara a las madres de familia.

El argumento de José Isabel Gutiérrez se sustentaba en pedir que los niños vuelvan a clases, basándose en el Artículo tercero de la Constitución.

Gutiérrez tardó más de 40 minutos en decir que en 15 días comenzarían las obras, pero aún así, los paterfamilias dijeron que no van a soltar las instalaciones hasta que acuda Torres Cedillo a Valles.

Gutiérrez estaba acompañado de Herón Bulos Lárraga, representante de la Subsecretaría de Gobierno del Estado quien dijo que no conocía la problemática y fue reconvenido por eso.

Antes del diálogo directo con la treintena de madres de familia, Isabel Gutiérrez dijo que hubo falta de especificaciones sobre el recurso de los seis millones de pesos que estaban destinados para la obra.

El dinero que estaba destinado para la obra de la Club 20-30 no se aplicó para noviembre y entonces se recogió por parte de la Federación, y por lo pronto no hay dinero.

Algunas madres relataron que al menos dos niños han sido hospitalizados por infecciones adquiridas en los baños portátiles que se usan, luego de que en septiembre se destruyeron los baños que ya estaban en calidad de inservibles.