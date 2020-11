J. Ángel Gutiérrez aspira a la Alcaldía

MATEHUALA.- Se aproximan las fechas en las que habrán de salir a la luz pública quienes aspiran a un puesto de elección popular, algunos de ellos miden terreno, otros apenas lo harán y otros ya lo están haciendo

Tal es el caso del doctor José Ángel Gutiérrez Álvarez, quien a través de su perfil informó que ha tomado la decisión de ser un aspirante a la presidencia municipal de Matehuala, porque es un ciudadano que está en movimiento.

"He sopesado desde que me invitaron a que sea un digno representante de Movimiento Ciudadano de ser un actor de nuevas generaciones, no es por ´iluminarme´, pero personas me han manifestado que es bueno que participe en una contienda electoral porque quieren un gobernante de verdad, agradezco sus buenos deseos, pero habrá que esperar los tiempos", mencionó, por último.