Javier Cruz Salazar dirigirá el PAN

Con 260 votos a favor, el joven Javier Cruz Salazar resultó triunfador en la controvertida asamblea municipal del Partido Acción Nacional, convirtiéndose así en el presidente del Comité Directivo Municipal, desde la tarde de este sábado cuando le fue tomada la protesta, aunque los resultados podría impugnarse, de acuerdo a lo que anticipó su contrincante Luis Ángel Contreras Malibrán que fue favorecido sólo con 201 votos de la militancia.

"Voy a sumar, agradezco la confianza de la militancia vamos a empezar un trabajo de calle, dando el lugar a cada uno de los militantes que se les ha olvidado, y vamos a invitar a quienes se fueron a que vean que el PAN te brinda oportunidades, hay mucho trabajo por hacer, y primero será sumar a la planilla contraria porque aquí todos somos ganadores", expresó el joven presidente del CDM.

Por su parte, Luis Ángel Contreras Malibrán, señaló que respeta el resultado de la mayoría, y aunque dijo que por ahora no puede asegurar si impugnará el proceso, resulta vergonzoso que gente que ya se había ido del partido haya participado o asistido a la asamblea, "aquí vimos a Paco Gómez, creo que no tiene vergüenza el señor, yo me aventé mi campaña solo, solo con la militancia, Javier Cruz necesitó de Coco Herrera y de Paco, pero bueno soy respetuoso de la mayoría, vamos a ver más adelante si hay un proceso de impugnación, por lo pronto no".

Mientras que al fondo del recinto se leía "Con paso firme rumbo al 2021", la asamblea municipal del Partido Acción Nacional, fue un desfile de panistas que en la pasada contienda electoral participaron abiertamente con los candidatos del PRI, del PRD, e incluso con el independiente, además de muchos que abiertamente señalaron haber renunciado a las filas azules.