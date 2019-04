Jorge Sánchez ya no es director de Panteones

CIUDAD VALLES.- La mañana de este sábado trascendió que autoridades municipales dieron nombramiento a un nuevo director de Panteones municipales y destituyeron a Jorge Sánchez Zúñiga, a quien hace unos meses acusaron de vender lotes y cobrarlos sin recibo.

Presuntamente fue el oficial mayor, Roberto Carlos Espinoza Reséndiz, quien acudió para hacer el cambio.

Sin embargo, el aún director del Panteón negó todo y dijo que a él no le han notificado ningún cambio y que sigue siendo el director.

Afuera de su oficina estaba un joven de nombre Eduardo, quien era auxiliar de Proyectos y quien presuntamente es quien quedará a cargo de la dependencia municipal, pero sin que hasta el momento se haya dado a conocer de manera oficial el cambio.

Jorge Sánchez insistió en que a él no le han notificado nada, ni sabe nada. "Ya ve que los cambios deben ser por escrito y hasta ahorita no me han notificado nada. Que yo sepa no, quizá ustedes tienen otra información", señaló.

Sobre la investigación de la Contraloría Municipal sobre la venta de espacios sin recibo por parte de Jorge Sánchez, comentó que "hubo una investigación sobre una denuncia de una persona del municipio de Tamasopo, pero yo pasé la información de lo que me solicitaban y no me han citado a comparecer por esa investigación. No he sido notificado del desarrollo de esa investigación".