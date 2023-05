José Luis Martínez, ejemplo de superación

Matehuala.- El hecho de sufrir una discapacidad en sus cuerdas vocales, es mudo, no ha sido un factor limitante para no desarrollarse personalmente, ya que ese tipo de personas luchan para sobrevivir y quieren demostrar a la sociedad que su inhabilidad no es importante para su desarrollo.

Tal es el caso de José Luis Martínez Mendoza, de 59 años de edad, quien sufre una discapacidad en las cuerdas vocales, es mudo, quien a través de una intérprete de lenguaje de señas mexicano María Fernanda Saldívar Padrón, trabajadora de la SEGE, el trabajador ofreció una entrevista.

José Luis refiere que solicitó empleo en el Sistema Municipal DIF, pidiendo que lo emplearan de lo que fuera, hasta de afanador, ya que tiene la necesidad de trabajar para poder sobrevivir, ya que vive solo, tiene siete hermanos, pero cada uno se casó e integró una familia, solo él se quedó en la casa de sus padres.

Con el tiempo fue enviado al CRI, en donde se desempeña en el área de lenguaje de señas mexicano, atendiendo a personas mudas, trabajo que lo ha podido desempeñar bastante bien, porque se capacitó, es inteligente además de ayudar en el archivo en lo que se requiera, siempre está dispuesto a colaborar.

José Luis es muy dedicado a la elaboración de manualidades y le gusta la pintura, la que desarrolla con mucha facilidad, aunque dice que son 29 años los que tiene trabajando y que para el año entrante se jubilará.

Pero pese a ello seguirá apoyando a personas mudas, en especial a los niños porque hay muchos casos de menores que son mudos de nacimiento.