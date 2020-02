Joven se convertirá en sacerdote el día 25 de marzo

Matehuala.- Un joven matehualenses está próximo a consagrar su vida a Dios.

Para el mes entrante, en un oficio religioso que se enmarcará en la Catedral de Matehuala, Israel Salinas Torres será ordenado sacerdote.

Dice que siente una gran emoción porque dentro de pocos días será su ordenación sacerdotal, lo más próximo será su ordenación diaconal que es el paso anterior a la ordenación sacerdotal y está en esa etapa del proceso.

"Sera el próximo 25 de marzo cuando me consagre a Dios", dijo.

La ceremonia de la ordenación se efectuará en la Iglesia Catedral a las 12:00 horas y el joven espera que lo acompañen las asociaciones religiosas y todas las personas que deseen estar presentes para que sean testigos de este gran momento en sus vidas.

Se le preguntó ¿qué fue lo que lo motivo a ser sacerdote? y dijo que era voluntario de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. "No era muy afecto a estar tanto en la iglesia, pero luego me invitaron a asistir a pláticas de jóvenes, a conocer la Biblia y de ahí me fui adentrando más y me fue interesando al grado de que consideré si mi camino era seguir a Jesús".

Dijo que luego conoció a seminaristas quienes lo motivaron. "Me hablaron de lo que es el seminario y me llamó más la atención, luego acudí a un retiro espiritual y ahí fue en donde me decidí a acudir al seminario, desde luego con el respaldo de mis padres que me han apoyado".

El joven matehualense estuvo un año en el Seminario de San Luis Potosí y continuó con su formación en el seminario de la ciudad de Zacatecas, en donde fue mi preparación religiosa".