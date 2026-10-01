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Jubilan burócratas y no reponen puestos

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Jubilan burócratas y no reponen puestos
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      CIUDAD VALLES.- Aunque se han jubilado 131 personas en el Ayuntamiento en lo que va de las dos administraciones de David Medina Salazar, no se ha sustituido ninguna de las vacantes que han quedado.

      Esta mañana de miércoles, 44 ahora ex trabajadores recibieron su primer pago de 10 de liquidaciones, concluyendo la relación laboral trabajador-Ayuntamiento.

      En el primer trienio de Medina Salazar hubo 65 jubilaciones y en el actual, contando a los 44 de esta mañana, van 66, es decir, en ambos Gobiernos el Municipio ha liberado 131 personas que estuvieron esperando su momento de cobrar y terminar relación laboral desde hace tres años.

      Ninguno de los 131 cargos que han quedado vacantes se ha relevado hasta hoy, de acuerdo con Sergio Pérez Garza, secretario general del Sindicato del Ayuntamiento, quien dijo que la sustitución de muchos de estos cargos es el tema más pendiente en la agenda con el alcalde David Medina.

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