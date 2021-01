"Justicia por mano propia, cansancio de ciudadanos con la inseguridad"

RIOVERDE.- El pueblo va perdiendo la confianza en las autoridades, pero cuidado es cuando el pueblo va a emplear la fuerza por su propia voluntad, señaló el arzobispo Carlos Cabrero.

Al ser cuestionado sobre el nuevo sistema penal donde los delincuentes salen a las pocas horas de ser detenidos, detalló que llegará el tiempo en hacer todas esas correcciones que han provocado abuso de todos, estos males que están empobreciendo más a la gente.

"Le tengo miedo a la reacción del pueblo porque no se han escuchado sus demandas, el pueblo va a salir a tomar la justicia por mano propia, aunque no es válido ni legítimo", señaló el arzobispo.

"Ahí están las autoridades, corrompidas como si la ley fuera nada más para unos cuantos, sin embargo, para los que no tienen dinero o no pueden, la aplican y van sobre ellos, esa no es la ley, es para establecer paz, justicia, bienestar y desarrollo de los pueblos", señaló Carlos Cabrero.

Puntualizó, "esperamos que la justicia divina no los pesque antes de tiempo, porque la humana, esa se la brincan".