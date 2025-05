La conductora ebria, el choque y los policías sin flagrancia

CIUDAD VALLES.- Afectados del choque de una camioneta Jeep contra dos carros la mañana de este sábado afirman que sí hay flagrancia en el delito de daño de parte de la presunta conductora ebria y que la policía parecía no querer perjudicar a la causante de la colisión en la que uno de los coches es pérdida total.

El choque

Las dos afectadas del choque provocado por la joven en estado de ebriedad, en la esquina de Bulevar México-Laredo y Pedro J. Méndez son trabajadoras del IMSS y hoy entraban a las seis de la mañana a sus responsabilidades, sin embargo, les tocó ver cómo una camioneta Jeep se iba encima de sus carros y los destruía, en un caso parcialmente y en otro, de manera total.

Luego de chocar su Jeep contra el Sentra blanco (pérdida total) y el Kia azul (gastos por 70 mil pesos, según la afectada), la joven de vestido color limón, pringado de un líquido seco huyó corriendo hacia la Altavista y la dueña del Sentra la retuvo, dándose cuenta que estaba presuntamente ebria.

La policía

Los policías municipales que arribaron al lugar en la patrulla 2071 no salieron del argumento de que no se podían llevar detenida a la joven del Jeep porque no la habían capturado en flagrancia, a pesar de que una de las afectadas no sólo vio el choque, sino que retuvo a la responsable.

Pero hubo titubeos: primero decían que la dejarían en libertad, luego que la llevarían a las celdas municipales por faltas administrativas y por último, que la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado y que no tenían formatos para hacer un acta en la que se describieran los hechos por parte de los afectados.

De cualquier manera se llevaron a la joven a la Municipal, aunque ni la dueña del Kia ni del Sentra saben si la pondrían a disposición del Ministerio Público por daño en las cosas, debido a la conducción de un automotor en estado de ebriedad.

Socarronería post trauma

De la joven que estrelló su coche contra otros dos, dejando sin transporte a sus dueños, se supo que se llamaba Wendoyn N., que es ingeniera y que tiene amistad con gente de Cabildo que habría intervenido para que se le corriera la atención de dejarla ir, aunque la presión de los afectados obligó a los uniformados a llevarla a las celdas municipales.

En las redes sociales apareció una joven de pelo rizado, lentes oscuros y un par de vasos de unicel, en donde suelen depositar las micheladas, en una cuenta de una usuaria que escribió: “ya me la traje a curar la cruda y gracias a dios (sic) por la fulada ya salió pa’ pagar los daños y otro carrito; Pdt: si es ingeniera y si tiene mamá y no trabaja en gobierno jajaa”.