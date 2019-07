LA DAPAS no pagará aguinaldos a huelguistas

La DAPAS no puede pagar los aguinaldos a los huelguistas hasta que no exista ningún acuerdo, pero en cuanto se arregle la situación sí se tendría que pagar y en cuanto a los salarios caídos, esos no se pueden pagar, en definitivo.

Ante la propuesta de Alejandro Ballesteros de regresar a trabajar si les pagan los aguinaldos a los huelguistas, el director del organismo, Marco Antonio Guillén Rivera, dijo que los aguinaldos se tienen que pagar, aunque ahorita están en litigio precisamente porque la Junta de Conciliación. "A la hora en que ellos hicieron su paro, se suspendieron las relaciones laborales y así no se puede hacer nada".

Señala que hasta que se reinicien o salga un acuerdo "se puede proceder a hacer ese pago, antes no estamos obligados a hacerlo".

"La razón de la huelga también se está litigando o está en los tribunales, si debió hacer sido o no debió haber sido, el tema de los aguinaldos que quieren que les paguemos, están en huelga y no podemos pagarles hasta que se finiquite este asunto".