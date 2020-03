La DAPAS se prepara contra el estiaje; sella bordo para bombeo

CIUDAD VALLES.- La DAPAS continúa preparándose contra el estiaje sellando el bordo para mantener el nivel adecuado para el bombeo y que los equipos no presenten fallas, se tiene un buen avance y ayer se hizo un reforzamiento y sellado, informó Raymundo Cano Tinajero, director operativo de la DAPAS.

Dijo que con estos trabajos de sellado del bordo lograron pasar de 54 centímetros a 77 centímetros, eso ayuda bastante para estar un mes más tranquilos de que no habrá problemas en cuanto al nivel del río Valles y garantizar el agua de la ciudad.

"Es algo sencillo de entender, entre más agua nos demande la gente, más le sacamos al río y menos corre de forma natural por el cauce".

Es por eso que continúa pidiéndole a la ciudadanía que realice un uso racional, de no lavar banquetas, coches, no regar la calle para que no se levante polvo, cualquier uso no indispensable queda suspendido y más ante la situación de salud por la que atraviesa el país y el mundo.

Es muy importante que la gente tenga agua para el aseo personal, para el lavado de manos y que hagan un uso responsable y consciente para que el agua alcance para todos y aunque el tandeo no ha iniciado oficialmente, dijo que será la Conagua la que tenga que dar a conocer cuándo empiezan.