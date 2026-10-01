Las autoridades combatirán plaga de langosta

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RIOVERDE.- Personal del Ayuntamiento sostiene reunión con la Junta de Sanidad Vegetal, para coordinar acciones para combatir la plaga de langosta, se tiene programado fumigar los cultivos para reducir las afectaciones en los cultivos.

Juventino Pérez Torres titular de Desarrollo Rural, dio a conocer que sostuvo una reunión con el titular de la Junta Local de Sanidad Vegetal, para coordinar acciones y tomar medidas para poder erradicar esta plaga.

Señaló que se tiene contemplado rentar una avioneta y la adquisición de producto químico para realizar la fumigación en los cultivos para combatir la plaga.

Lo que se busca es proteger las cosechas que se tienen y por ende que no afecte los cultivos. Adelantó que hoy a las 11 horas en el Auditorio Valentín Gama se llevará a cabo una reunión, por lo que se invita a los interesados a participar, donde se darán a conocer algunas acciones a realizar para combatir la plaga de langosta.

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