Laudos "ahorcan" al Ayto. de Xilitla

XILITLA.- Las arcas municipales se encuentran en problemas ante las sentencias ejecutorias que emitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) a favor de ex funcionarios, se tienen alrededor de 40 laudos en este municipio, "la irresponsabilidad de un alcalde genera estos problemas".

El alcalde Martín Eduardo Martínez Morales indicó que se cuenta ya con dos laudos con sentencia ejecutoria, "estamos en pláticas con los demandantes, para ver la manera en la cual podamos realizar el pago, ya que son por un monto aproximado al millón de pesos y eso nos pone en jaque a las arcas municipales".

Indicó que espera que esta situación no se refleje en cuanto a las obras y apoyos "es una situación complicada, yo espero que el Congreso del Estado ya ponga un poco más de atención a lo que es el tema de laudos, que nos ayuden en la situación del pago, pero que el TECA también sea consciente que el Municipio no se niega a pagar, simplemente no tenemos cantidades tan grandes como la de pagarle a un solo ex trabajador un millón de pesos".

El jefe de la comuna mencionó que cuentan con dos laudos ya firmes en donde se tiene que pagar aproximadamente un millón de pesos, "ahorita tenemos el temor de que se vuelvan firmes otros laudos, tenemos alrededor de 40 de diferentes ex trabajadores, y es el miedo que tenemos porque si el TECA, los vuelve firmes, nos quedamos sin dinero en las arcas municipales".

Refirió que en mayoría de los laudos los ex trabajadores son gente que ganaba bien y con el paso del tiempo se incrementó, "por ahí hubo un ex director de la Policía Municipal, que por el salario que recibía complicó la situación y es uno de los laudos que tenemos firmes y que ya se liquidó, dejándonos comprometidos con la situación de otro trabajador que ya está firme su sentencia y eso nos suma casi un millón de pesos".

Indicó que los laudos son una irresponsabilidad del alcalde en turno o del equipo cuando despide a un trabajador, "creo yo que, si se pusiera un poquito de atención en los despidos, no se daría este problema de laudos, sin embargo, la Ley dice que somos responsables y hay que pagar".