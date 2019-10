Legalmente la huelga se acabó, señala abogado

Ciudad Valles.- Legalmente la huelga de la DAPAS ha terminado de acuerdo a la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que se emitió el 13 de septiembre y el 02 de octubre. Nosotros podemos decir de manera muy clara que el amparo que interpusieron no implican ni mueve para nada la terminación de la huelga, señaló Edgar Enrique Sánchez, asesor jurídico de la DAPAS.

El abogado dijo que el amparo que interpusieron y los efectos de la suspensión que dictó la juez federal no implican la terminación de la huelga, pero están trabajando y compareciendo en ese juicio de amparo.

"El efecto de la suspensión es que no se puede rescindir la relación laboral de los trabajadores que no quieran reincorporarse a trabajar y sea su deseo continuar en el paro. Vamos a litigar este tema del amparo, pero estamos convencidos de que la resolución no implica dar marcha atrás a la terminación", puntualizó.