Lenta recuperación de sector turístico

Rioverde.- La crisis está pegando duro al sector turístico, ya que a últimas fechas se ha tenido un 25% de ocupación hotelera, y se está avanzando lento, mientras que los parajes de mayor demanda fueron la Media Luna, Peroles y San Sebastián, dijo el delegado de Turismo en la Zona Media, José Fernando Tenorio Govea.

Agregó que la pandemia ha pegado a todos, muchos negocios no esenciales no trabajaron y hubo cierre de establecimientos, al no poder ingresos para el pago de servicios y hasta el salario del personal.

Estamos muy amolados en turismo, la semana pasada solo se registró un 22% de ocupación hotelera, se había tenido una etapa fuerte y ahora está resultando difícil, se está avanzando lento, pero hay confianza que con la vacunación la situación empiece a detonar.

El lugar más visitado durante los últimos días fue la Media Luna, Peroles y San Sebastián, aunque para algunos turistas se les hizo difícil pagar los 100 pesos de entrada a la Media Luna, pero se tiene la esperanza bajar el costo para que la gente de Rioverde acuda a divertirse.